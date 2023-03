Turchia-Usa: ministro Difesa, su acquisto caccia F-16 Washington sia ragionevole (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia ha affermato più volte in questi mesi che non accetterà alcuna condizione legata all'acquisto dei caccia multiruolo F-16 e ha invitato l'amministrazione del presidente Joe Biden, che ha appoggia l'accordo, a mantenere una posizione decisa. Ankara sta cercando di modernizzare la sua flotta esistente di caccia F-16 per aggiornare la sua forza aerea e ha chiesto di poter acquistare 40 nuovi velivoli e quasi 80 kit per aggiornare quelli già in dotazione in un accordo del valore di 20 miliardi di dollari. (segue) (Res)