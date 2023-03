Turchia-Usa: ministro Difesa, su acquisto caccia F-16 Washington sia ragionevole (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La richiesta di acquistare dagli Stati Uniti i caccia F-16, ha fatto seguito alla rimozione della Turchia dal programma Joint Strike Fighter per la produzione degli F35 in risposta alla decisione di Ankara di acquisire i sistemi di difesa missilistica aerea S-400 di fabbricazione russa. In questi mesi, alcuni membri del Congresso degli Stati Uniti hanno espresso obiezioni all'accordo sugli F-16 e, infine, hanno legato la sua approvazione alla ratifica da parte della Turchia dell'adesione alla Nato di Svezia e Finlandia, che deve essere concordata da tutti i 30 membri dell’Alleanza atlantica. Finora, solo i parlamenti di Turchia e Ungheria devono ancora approvare l’ingresso nell’Alleanza dei due Paesi nordici. (Res)