Venezuela: Maduro, futuro presidente sarà eletto in maniera pacifica nel 2024

- Il popolo venezuelano eleggerà il suo futuro presidente nel 2024 in maniera pacifica. Lo ha dichiarato in un'intervista alla televisione nazionale l'attuale capo dello Stato, Nicolas Maduro. "Il presidente che sarà eletto presterà giuramento il 10 gennaio del 2025 e il nostro Paese continuerà il proprio corso in pace, democrazia e con una leadership popolare", ha affermato Maduro, tornando inoltre ad attaccare il leader dell'opposizione Juan Guaidò. "Non è stato presidente nemmeno per un'ora, neanche per un secondo. E' un prodotto dell'imperialismo, dell'oligarchia di destra del continente sudamericano e dell'Europa, che si è inginocchiata davanti alla politica dell'ex presidente degli Stati Uniti (Donald) Trump contro il Venezuela". Secondo Maduro, "la verità, la democrazia e la Costituzione" si sono frapposte "alla pretesa d'imporre un governo parallelo" a Caracas. "Abbiamo mantenuto un equilibrio nel mezzo della battaglia che ci è toccato affrontare. Abbiamo subito sanzioni, tentativi di assassinio, campagne brutali. Ma siamo ancora qui", ha aggiunto il presidente venezuelano. (Vec)