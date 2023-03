Migranti: ministro Tajani invita a non strumentalizzare morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I disastri e le morti non vanno mai strumentalizzate. Lo ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, in riferimento ai fatti di Cutro, al suo arrivo al Roadshow del Business Innovation Factory di Leonardo a Tel Aviv, dove si trova in visita, rispondendo a una domanda dei giornalisti. "Sono convinto, conoscendo la Guardia Costiera, conoscendo la Marina militare italiana, conoscendo la Guardia di finanza che questi uomini di mare non lasciano mai nessuno senza soccorso" ha aggiunto, ha dichiarato Tajani. Quanto allo scenario attuale, Tajani ha ribadito: "Abbiamo sempre detto che bisognava impedire le partenze di imbarcazioni non all'altezza di affrontare il mare. Abbiamo già dato una nave alla Guardia costiera libica, altre due verranno consegnate nei prossimi giorni a Messina con il sostegno di una Commissione Europea che finanzia l'acquisto delle motovedette. Tutto quello che sta facendo la Guardia Costiera, la Marina militare e la Guardia di finanza mi sembra che sia da elogiare". Il ministro degli Esteri ha invitato a "fare un'analisi reale di ciò che accade e mai strumentalizzare ciò che accade perché stiamo parlando di vite umane”. “Tutti quanti - ha concluso - siamo impegnati per evitare queste tragedie nel Mediterraneo".(Res)