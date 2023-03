Imprese: Leonardo, tappa in Israele per roadshow del programma "Business Innovation Factory" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come sottolinea Leonardo, il Bif è aperto a startup e spin-off universitari nazionali e internazionali, anche in fase di costituzione, precisando che “simulation e gamification” (simulazione e utilizzo di meccanismi tipici del gioco) e networking e sicurezza cibernetica sono “i verticali di interesse oggetto della seconda call dell’acceleratore”. Per i candidati si apre ora la fase di selezione da parte del team dedicato di Leonardo che, con il supporto di LVenture Group, partner dell’iniziativa, porterà alla individuazione di una short list di start up in grado di accedere, da maggio, alla fase di accelerazione della durata di sei mesi. (segue) (Res)