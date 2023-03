Israele: ministro Innovazione Akunis, per noi l'Italia “uno degli Stati più influenti in Europa”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia è per Israele "uno degli stati più influenti in Europa" e "una delle collaborazioni più fruttuose" per quanto riguarda la cooperazione tecnologica. Lo ha detto il ministro israeliano dell'Innovazione, Scienza e Tecnologia, Ofir Akunis, intervenendo al Roadshow del programma Business Innovation Factory (Bif) di Leonardo organizzato oggi a Tel Aviv e a cui ha preso parte anche il responsabile della Farnesina, Antonio Tajani, in visita oggi e domani nello Stato ebraico e in Palestina. Il ministro israeliano ha detto di avere in programma di visitare l'Italia nelle prossime settimane.(Res)