Lazio: sindaco Civitavecchia, un caloroso buon lavoro alla Giunta Rocca

- "Il neo presidente Francesco Rocca ha varato la nuova Giunta regionale del Lazio. Si tratta di un momento particolarmente importante, che segna il passaggio alla fase operativa della nuova squadra. Felici tutte le scelte che intersecano i temi caldi del nostro territorio, consentitemi in particolare di congratularmi con Simona Baldassarre e Pasquale Ciacciarelli, stimati colleghi del mio partito. Un caloroso augurio di buon lavoro a tutti gli assessori". Così in una nota il sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco. (Com)