Israele-Italia: ministro Tajani ricevuto da presidente Herzog a Gerusalemme (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro Tajani ha dato il via oggi ad una missione in Israele e Palestina che si concluderà domani 14 marzo con tappe a Gerusalemme, Tel Aviv e Ramallah. La visita si inquadra nella strategia del governo per una più efficace cooperazione con i Paesi del Mediterraneo allargato in campo economico, energetico, nella gestione dei flussi migratori e nella lotta al terrorismo. Durante la sua permanenza in Israele Tajani incontrerà il primo ministro Benjamin Netanyahu - reduce da una visita di tre giorni a Roma - e il ministro degli Esteri Eli Cohen. Il ministro degli Esteri farà anche visita allo Yad Vashem, il memoriale della Shoah. In agenda anche un confronto sulle principali crisi regionali. A Tel Aviv, Tajani parteciperà all'ultima tappa del Roadshow per la presentazione dell'acceleratore Business Innovation Factory (Bif) di Leonardo, dedicato alla selezione di start-up innovative, in programma oggi pomeriggio, e a un evento per la promozione di importanti appuntamenti sportivi di livello internazionale che l'Italia ospiterà nei prossimi mesi, tra cui la Ryder Cup e il Giro d'Italia. (segue) (Res)