Roma: incidente stradale su via Braccianese, 5 feriti

- Cinque persone sono rimaste ferite, alcune in modo serio, in un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio, poco dopo le 15:30 sulla via Braccianese incrocio via Quero nel comune di Roma. Si tratta di due automobili ridotte a groviglio di lamiere. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Bracciano per estrarre dalle lamiere il conducente di uno dei due veicoli e favorendo l'uscita degli altri occupanti, affidandoli alle cure del personale sanitario del 118 giunti sul posto. C'è stato bisogno di tre ambulanze e l'ausilio dell'elisoccorso, per un trasporto in ospedale più celere. Le cause dell'accaduto sono in corso di accertamento da parte dei Carabinieri e la Polizia locale di Roma Capitale, impegnata anche nella gestione del traffico. (Rer)