Viabilità: Aspi, code nel tratto compreso tra Cavenago e Monza verso Milano su A4

20 luglio 2021

- Aspi comunica che intorno alle 17, sull'autostrada A4 Milano-Brescia, si registrano 4 km di coda in aumento nel tratto compreso tra Cavenago e Monza, in direzione Milano, in corrispondenza di un cantiere per lavori di ammodernamento del ponte Villoresi, al km 144, dove il traffico transita su due corsie. In accordo con gli enti territoriali, le attività sono state programmate esclusivamente nei fine settimana, dove si registrano flussi di traffico inferiori rispetto ai giorni feriali. Agli automobilisti in transito diretti verso Milano è consigliato di prendere la A58 Teem, per poi proseguire lungo la A1 per prendere infine la A50 Tangenziale ovest. In alternativa viene anche consigliato di prendere la A35 Bre-Be-Mi, proseguire lungo la A58 Teem, prendere la A1 per seguire infine la A50 Tangenziale ovest. (Com)