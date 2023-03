© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le notizie che ci arrivano sono quelle di un nuovo naufragio e di nuove vittime. Per questo, in chiusura, vorrei chiedere un minuto di silenzio per queste ulteriori vittime”. Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, in conclusione dell’Assemblea nazionale del Pd al Centro congressi "La Nuvola", a Roma. (Rin)