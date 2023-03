Milano: De Corato (Fd'I), inaccettabile silenzio del sindaco Sala su vicenda Frassinetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Polemiche per la visita del sottosegretario di Stato, Paola Frassinetti, all'istituto Molinari di Milano per ricordare l'aggressione a Sergio Ramelli, avvenuta il 13 marzo 1975. Sul tema è intervenuto anche l'onorevole di Fratelli d'Italia, Riccardo De Corato, che ha espresso "totale vicinanza e solidarietà" a Frassinetti, sottolineando come la protesta dei collettivi di sinistra sia "vergognosa e surreale". "Il sindaco di Milano - prosegue De Corato - e tutto il Comune non hanno nulla da dire e dichiarare su questa deprimente vicenda? Sala, che ha dedicato un cippo a Sergio Ramelli nei giardini di via Pinturicchio ed ogni anno partecipa alla cerimonia del 29 Aprile insieme a noi oggi, dopo queste tristi minacce al sottosegretario Frassinetti, preferisce rimanere ancora in silenzio tombale. Tale silenzio è inaccettabile da parte delle Istituzioni". (Com)