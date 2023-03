Pd: De Micheli, tornare a incarnare trasformazione società

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sinistra “o è trasformazione o non è” e uno dei motivi per cui abbiamo visto una disaffezione in questi anni è perché “troppo spesso, per troppo tempo, in troppe situazioni, siamo stati più capaci di fare manutenzione ordinaria che trasformazione radicale della società”. Lo ha detto la deputata del Partito democratico, Paola De Micheli, già candidata alla segreteria dem, nel corso del suo intervento all’Assemblea nazionale del Pd in corso al Centro congressi "La Nuvola", a Roma. “Essere capaci di incarnare questa trasformazione – ha aggiunto – ci renderà di nuovo credibili”. (Rin)