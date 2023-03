Pd: Bonelli (Avs), opposizioni lavorino insieme partendo da temi comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il co-portavoce di Europa Verde, Angelo Bonelli, deputato di Verdi e Sinistra, si dice "d'accordo con quanto sostenuto da Elly Schlein oggi all'Assemblea del Pd, secondo cui è necessario avviare un confronto con le opposizioni. Tuttavia - aggiunge - non possiamo farlo esclusivamente per opporci alla destra. Proponiamo di identificare insieme tre grandi temi sui quali possiamo convergere e lavorare insieme per costruire una seria politica comune: energia e transizione ecologica (includendo il sostegno alle energie rinnovabili, il si auto elettrica e l'opposizione al nucleare), salario minimo garantito e lavoro per i giovani, nonché un rafforzamento della scuola e della sanità pubblica", conclude. (Rin)