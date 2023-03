© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Auguri di buon lavoro alla giunta di Francesco Rocca che ha costruito una squadra di donne e uomini di esperienza e di competenza amministrativa. Un particolare in bocca al lupo all'amico Massimiliano Maselli, assessore con delega all'inclusione sociale e servizi alla persona, per una Regione Lazio sempre più a sostegno dei deboli e fragili." Lo dichiara in una nota il deputato di Fd'I Luciano Ciocchetti. (Com)