Roma: Fd'I Municipio III ricorda Angelo Manica a 43 anni dalla morte

- Oggi, a 43 anni dall’assassinio del giovane Angelo Mancia rivendicato dai “Compagni organizzati in volante rossa”, "dopo troppi anni di silenzio, il presidente del terzo municipio di Roma ha accettato il nostro invito e questa mattina ha presenziato, insieme al gruppo di Fratelli d’Italia e il cerimoniale di Roma Capitale, alla commemorazione per l’anniversario della morte di Angelo Mancia. Una risposta alla nostra richiesta di un segnale distensivo che accogliamo con piacere". Lo scrive in una nota il gruppo di Fd'I del Municipio Roma III. (Com)