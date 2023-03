Israele-Italia: ministro Tajani ricevuto da presidente Herzog a Gerusalemme (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Israele è per noi un partner fondamentale", ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio in una nota diramata prima della visita. "Vogliamo approfondire la cooperazione bilaterale in ogni settore, con una particolare attenzione alle opportunità di crescita in campo economico, scientifico- tecnologico ed energetico", ha aggiunto Tajani. Il vicepresidente Tajani si recherà inoltre a Ramallah per colloqui con il presidente dell'Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas, il primo ministro Mohammad Shtayyeh e l'omologo Riyad Malki. L'Italia è impegnata in prima linea per il rafforzamento delle istituzioni palestinesi, anche attraverso un'apposita missione di addestramento dei Carabinieri rivolta alle Forze di sicurezza palestinesi. Rilevante l'impegno della Cooperazione allo Sviluppo italiana, che finanzia attività e progetti in vari settori, tra cui quelli della salute, della parità di genere e dell'imprenditoria. (Res)