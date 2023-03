Ucraina: Kuleba, se ci ritiriamo da Bakhmut altre città farebbero la stessa sorte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ucraini “continueranno a difendere Bakhmut”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri di Kiev, Dmytro Kuleba, in un’intervista rilasciata al quotidiano tedesco “Blid”. “Se ci ritirassimo, cosa cambierebbe? La Russia prenderebbe Bakhmut e continuerebbe la sua offensiva su Chassiv Yar, quindi qualsiasi città successiva dopo Bakhmut potrebbe subire lo stesso destino”, ha osservato Kuleba. “Quando qualcuno irrompe in casa tua, non ti chiedi per quanto tempo puoi resistere alla persona che è entrata e sta cercando di uccidere te e la tua famiglia e derubare tutto, giusto? Pensi a cos'altro puoi fare per mandarla via e fare in modo che la polizia la arresti”, ha concluso il ministro degli Esteri ucraino.(Geb)