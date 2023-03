Autonomia: Schlein, ci opporremo con forza, divide Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ci opporremo con forza al disegno sull’autonomia differenziata del ministro Calderoli, perché siamo convinti che voglia dividere un Paese che deve essere ricucito”. Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, nel corso del suo intervento all’Assemblea nazionale del Pd in corso al Centro congressi "La Nuvola", a Roma. “Siamo convinti che non c’è riscatto dell’Italia se non c’è riscatto del Sud”, ha aggiunto. (Rin)