Lazio: Coldiretti, auguri di buon lavoro al nuovo assessore alle politiche agricole Righini

- "Esprimiamo la nostra soddisfazione per la nomina del neo assessore alle Politiche agricole, caccia e pesca, parchi e foreste e al Bilancio della Regione Lazio, Giancarlo Righini, al quale rivolgo gli auguri di buon lavoro da parte mia e di tutta la Coldiretti Lazio". Così in una nota il presidente della federazione regionale, David Granieri. "L'assessore Giancarlo Righini - prosegue - ha già dimostrato grande competenza e impegno nei confronti del mondo agricolo nel ruolo di vice presidente della commissione agricoltura nella precedente consiliatura. Con lui abbiamo avuto modo di confrontarci costantemente e di lavorare in maniera sinergica in questi anni. Siamo certi che continuerà ad essere così anche in futuro, vista la sensibilità e l'attenzione profusa nei confronti delle nostre battaglie e degli interventi che riteniamo necessari a sostegno della filiera agroalimentare". (segue) (Com)