Pd: Schlein, irresponsabile se opposizioni non trovano terreno comune

- “Sarebbe irresponsabile se non trovassimo un terreno comune con le altre opposizioni”. Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, nel corso del suo intervento all’Assemblea nazionale del Pd in corso al Centro congressi "La Nuvola", a Roma. “Penso alla difesa della nostra Costituzione, a quando a Firenze ci siamo trovati in tanti a dire no a una violenza squadrista”, ha proseguito. “Credo che tutte le forze di opposizione possano lavorare insieme su battaglie come quelle per il salario minimo e per la sanità pubblica”, ha aggiunto. (Rin)