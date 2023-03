Ucraina: Schlein, sostenere popolo aggredito, ma chiedere maggiore protagonismo Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dobbiamo continuare a sostenere in modo pieno il popolo ucraino, che ha il diritto di difendersi, ma credo che, accanto a questo, dobbiamo chiedere un protagonismo più forte della nostra Unione europea dal punto di vista diplomatico perché questa guerra finisca il prima possibile”. Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, nel corso del suo intervento all’Assemblea nazionale del Pd in corso al Centro congressi "La Nuvola", a Roma. “È chiaro – ha aggiunto – che bisogna tendere verso una pace giusta, perché non si può essere equidistanti tra chi ha aggredito e chi invece ha violato il diritto internazionale per aggredire”. (Rin)