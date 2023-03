Migranti: Schlein, non rifinanzieremo mai più Guardia costiera libica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dobbiamo fare una nuova politica per le migrazioni. Non rifinanzieremo mai più la Guardia costiera libica, perché viola i diritti fondamentali. Dobbiamo riscrivere quella pessima legge che porta i nomi di Bossi e di Fini, e dobbiamo prevedere regole legali e sicure per l’accesso”. Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, nel corso del suo intervento all’Assemblea nazionale del Pd in corso al Centro congressi "La Nuvola", a Roma. (Rin)