Lazio: Mollicone (Fd'I), giunta Rocca mix di esperienza e innovazione, con Baldassarre rilanceremo filiera culturale

- "Auguri di buon lavoro alla giunta di Francesco Rocca, mix di esperienza amministrativa e innovazione". Lo dichiara in una nota il presidente della commissione Cultura, deputato Fd'I Federico Mollicone. "Un augurio di buon lavoro alla squadra. Con all'amica e collega Baldassare rivoluzioneremo la filiera culturale, il Fus regionale e la Film Commission, che fino ad oggi è stata un circuito chiuso per pochi 'eletti'. Punteremo invece ad una cultura alta e popolare e ad una promozione dell'audiovisivo che possa andare in concorrenza con la Puglia e le altre regioni più competitive. Insieme rivedremo la governance di tutte le istituzioni culturali, a iniziare dal Teatro di Roma, dall'Auditorium e dalla Festa del Cinema. La selezione sarà per merito e per indirizzo culturale senza eccedere in spoil system selvaggi". (Com)