Milano: un 53enne e un 43enne denunciati per discoteca abusiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa notte, a Milano, i carabinieri della stazione Milano Affori hanno denunciato per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento un 53enne ed una 43enne, entrambi peruviani, che gestivano un'attività di discoteca , senza le autorizzazioni necessarie ed impiegando personale a nero. I militari, durante un servizio straordinario coordinato di controllo del territorio con il supporto del nucleo annonaria e commercio della polizia locale, hanno scoperto una discoteca allestita, senza autorizzazione, al primo piano di un capannone di via privata Carlo Montanari a Milano. Nel locale, concesso in locazione ad un'associazione culturale, al momento dell'accesso degli agenti c'erano circa 60 persone intente a ballare senza la prevista autorizzazione dell’autorità competente. I militari del gruppo tutela lavoro, contestualmente, hanno individuato 4 lavoratori in nero, per cui sono state effettuate sanzioni amministrative nei confronti dei gestori per un importo totale pari a circa 8000€. (Com)