Usa: alla spagnola Acs contratto da 2,7 miliardi per la ristrutturazione della base di Pearl Harbor

- L'azienda di costruzioni spagnola Acs si è aggiudicata attraverso la filiale Dragados un contratto da 2,7 miliardi di euro per la ristrutturazione di parte della base della Marina militare statunitense di Pearl Harbor, sull'isola delle Hawaii. Secondo quanto riferito dal quotidiano "Cinco Dias", il gruppo spagnolo è a capo di una joint venture selezionata per la sostituzione del bacino di carenaggio numero 3. Dragados collabora con la Marina statunitense dal 2021 per sviluppare sistemi di costruzione e innovazioni tecniche relative al progetto Pearl Harbor ed il nuovo bacino di carenaggio sarà utilizzato per la manutenzione dei sottomarini nucleari. Le ultime aggiudicazioni di Acs negli Stati Uniti hanno mostrato una notevole diversificazione in settori come l'edilizia industriale, biomedicina, i data center e fabbriche di componenti per veicoli elettrici. (Spm)