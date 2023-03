Pd: Bonaccini, obiettivo comune è mandare a casa destra inadeguata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In futuro "ci aspetta un percorso certamente lungo, faticoso e non facile, ma sappiamo bene qual è l’obiettivo comune: mandare a casa questa destra inadeguata, le cui misure inique e insufficienti le stanno pagando i più deboli”. Lo ha detto il presidente del Pd, Stefano Bonaccini, nel corso del suo intervento all’Assemblea nazionale del Pd in corso al Centro congressi "La Nuvola", a Roma.(Rin)