Pd: Bonaccini, è tempo di unire

18 ottobre 2021

- Questo “è il tempo di unire, non ci possono essere altre magliette che non siano quelle del Pd”. Lo ha detto il presidente del Pd, Stefano Bonaccini, nel corso del suo intervento all’Assemblea nazionale del Pd in corso al Centro congressi "La Nuvola", a Roma.(Rin)