18 ottobre 2021

- Il presidente del Pd, Stefano Bonaccini, nel corso del suo intervento all’Assemblea nazionale del Pd in corso al Centro congressi "La Nuvola", a Roma, ha ringraziato Roberto Speranza per quanto fatto come ministro della Salute.(Rin)