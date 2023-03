Migranti: Bonaccini, destra non è credibile per negoziare in Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Meloni "dico: saremo al tuo fianco per chiedere all'Europa di fare di più", anche se "voi in questi anni avete seminato vento e ora raccogliete tempesta. Avete gridato 'prima gli italiani' e ora non siete credibili né per negoziare in Europa, né per responsabilizzare l'intero territorio nazionale a dare una mano". Lo ha detto il presidente del Pd, Stefano Bonaccini, nel corso del suo intervento all’Assemblea nazionale del Pd in corso al Centro congressi "La Nuvola", a Roma. (Rin)