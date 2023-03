Libia: incontro tra premier Dabaiba e vertici militari per discutere blocco stipendi esercito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier del Governo di unità nazionale della Libia, Abdolhamid Dabaiba, ha avuto oggi un incontro con i vertici militari per discutere della crisi del blocco degli stipendi dei soldati dell'esercito nell’ovest del Paese. Alla riunione hanno preso parte il capo di Stato maggiore, Muhammad Haddad, i responsabili delle regioni militari della Libia occidentale, il responsabile dell'intelligence, Hussein al Ayeb, il capo dell'Ufficio di controllo militare, Khaled Shakshak e il procuratore militare, Ayoub Emeresh. Proprio quest’ultimo è stato responsabile del blocco degli stipendi a tutti i militari della Libia occidentale per due mesi. Emeresh ha giustificato la decisione sottolineando che era in risposta al mancato arrivo dei fondi da parte del ministero delle Finanze dopo che era stato predisposto un aggiornamento dei militari stipendiati, cancellando dal bilancio quegli esponenti delle forze armate che, pur non risultando tra i ranghi degli effettivi, continuavano a percepire la paga. Secondo quanto si apprende, Emeresh avrebbe compiuto un abuso di potere, sospendendo tutti gli stipendi dei militari, in attesa dei fondi. Questa decisione ha causato forti malumori all'interno delle forze che sostengono il governo di Tripoli. Il capo di Stato maggiore, Muhammad Haddad, avrebbe inoltre chiesto un aumento degli stipendi cercando di eguagliare l’ammontare dei salari erogati dalle forze rivali dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), del generale Khalifa Haftar che controlla la regione della Cirenaica.(Lit)