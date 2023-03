Viabilità: Anas, chiusa la ss470 "della Valle Brembana e del Passo San Marco" per veicolo in fiamme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anas comunica che a causa di un veicolo in fiamme, la strada statale 470 "della Valle Brembana e del Passo San Marco" è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, tra il km 15,700 e il km 20,000, nel territorio comunale di Zogno (Bg). La chiusura si è resa necessaria per permettere l'intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine. Il personale Anas è sul posto per la gestione della viabilità alternativa (Com)