Pd: Cuperlo, guidare sinistra fuori dalla crisi, non possiamo permetterci un nuovo rovescio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una cosa sola oggi "ci è proibita: sprecare l'occasione di guidare la sinistra fuori dalla crisi di questi mesi e anni. Alle spalle abbiamo due stagioni e due segreterie che non hanno retto la prova degli eventi. Non è stato colpa dei singoli, ma una responsabilità comune. Oggi però un terzo rovescio non ci è consentito", perché "al potere c'è la destra peggiore". Lo ha detto Gianni Cuperlo, già candidato alla segreteria Pd, nel corso del suo intervento all’Assemblea nazionale del Pd in corso al Centro congressi "La Nuvola", a Roma.(Rin)