India: il governo si oppone al riconoscimento dei matrimoni omosessuali

- Il governo dell'India si oppone al riconoscimento dei matrimoni tra persone dello stesso sesso. Lo ha chiarito il ministero della Legge in un'istanza presentata oggi alla Corte suprema, nella quale s'invitano i giudici a respingere i ricorsi contro la legislazione in vigore presentate da quattro coppie omosessuali. Nel documento, l'esecutivo guidato dal premier Narendra Modi sottolinea che possono esservi "varie forme di relazioni nella società", ma il riconoscimento legale del matrimonio "è per i rapporti eterosessuali" e lo Stato "ha il legittimo interesse a mantenere questa situazione". (Inn)