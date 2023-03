Lazio: Rocca, almeno 100 residenti case popolari senza diritto, interverrò

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle case popolari "ho intenzione di intervenire, non è pensabile che i cittadini debbano vivere in quelle condizioni, non è pensabile che si viva nel degrado, nell'illegalità, che persone con redditi di 359 mila euro occupino una casa popolare come ho scoperto. Compatibilmente con la normativa intendo intervenire, in questi giorni abbiamo già scoperto circa cento persone che occupano case popolari a Roma pur avendo redditi superiori ai centomila euro. Redditi in chiaro, non in nero, che gli consentono di trovare una casa altrove. È un problema di legalità e di decoro. È evidente che i nostri come il Corviale devono trovare una soluzione". Lo dichiara il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, nel corso della conferenza stampa di presentazione della giunta. (Rer)