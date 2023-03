Lazio: Trancassini(Fd'I), buon lavoro a nuova giunta, squadra di eccellenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro alla nuova giunta che lavorerà insieme al presidente della Regione Lazio Francesco Rocca per cinque anni. Una squadra di eccellenza che porterà finalmente le istanze dei territori al centro dell’azione amministrativa e che affronterà in maniera seria e concreta tutte le sfide che si presenteranno. Come già sta facendo al governo della nostra Nazione, anche nella Regione Lazio, il centrodestra continuerà a lavorare in sinergia per progettare il futuro dei nostri territori e delle nostre comunità ricucendo il rapporto di fiducia tra cittadini e Istituzioni”. Lo dichiara, in una nota, il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Lazio Paolo Trancassini. (Com)