Lazio: Rocca, preoccupato per debito, ricognizione e tra 15 giorni dettagli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione economico finanziaria "non è delle migliori. Dobbiamo dare attenzione alle aree più degradate. L'esposizione debitoria è una situazione che mi preoccupa perché può limitare l'esercizio pieno dell'amministrazione. Sto facendo questa attività ricognitoria. In questi giorni abbiamo già ragionato sulle sfide e tra quindici giorni ci rivedremo per parlare della la situazione finanziaria che non è delle migliori". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, durante la presentazione della giunta presso la sede di via Cristoforo Colombo. "C’è una complessità della sfida soprattutto per il debito e per le poche risorse - ha aggiunto Rocca -. La situazione debitoria è uno degli elementi che più mi preoccupa. Sto facendo un’attività ricognitoria molto importante che renderò nota alla stampa e ai cittadini tra 15 giorni”. (Rer)