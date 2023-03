Vaticano: Papa, prendiamoci cura della sete altrui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco è in Piazza San Pietro per la recita dell'Angelus domenicale. Commentando il Vangelo di oggi che descrive l'incontro di Gesù con la samaritana a cui chiede da bere, il Santo Padre ha evidenziato che quello del Signore è "un appello – a volte silenzioso – che ogni giorno si leva verso di noi e ci chiede di prenderci cura della sete altrui". Il Santo Padre ha spiegato "la sete di Gesù, infatti, non è solo fisica, esprime le arsure più profonde della nostra vita: è soprattutto sete del nostro amore". Per il Pontefice la richiesta di Gesù è la stessa che ogni giorno di ci viene fatta nei vari ambiti della nostra vita: "Dammi da bere ci dicono quanti – in famiglia, sul posto di lavoro, negli altri luoghi che frequentiamo – hanno sete di vicinanza, di attenzione, di ascolto" ha sottolineato Bergoglio che ha aggiunto "dammi da bere è l'appello della nostra società, dove la fretta, la corsa al consumo e l'indifferenza generano aridità e vuoto interiore". (Civ)