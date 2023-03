Frosinone: autotrasportatore muore investito su A1 a Ferentino in direzione Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina alle 8:30 circa, un conducente di un tir è deceduto durante le operazioni di cambio conducente in una piazzola di sosta dell’autostrada A1, al km 617 in direzione nord tra Frosinone e Ferentino. L’uomo, di 65 anni, è stato investito da un’autovettura in transito ed è morto sul colpo. L’autovettura ha colpito altre due macchine in transito. Due dei tre automobilisti sono rimasti feriti e sono stati assicurati alle cure mediche dei sanitari del 118 per il successivo trasporto in ospedale. I vigili del fuoco, giunti prontamente sul posto, hanno provveduto al recupero della salma e alle operazioni di messa in sicurezza e rimozione dei mezzi coinvolti nell’incidente per consentire il ripristino della viabilità autostradale. (Rer)