Milano: aperto il bando per la gestione di Smart City Lab (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con il bando di assegnazione stiamo per raggiungere l'ultima tappa del percorso che ha portato alla creazione di Smart City Lab: un primo passo per far competere Milano con altre città europee sul fronte dell'innovazione in termini di città intelligenti. Avere strutture come questa ci permetterà di costruire nuove sinergie tra pubblico e privato per interpretare nuovi bisogni della città e quindi sviluppare in concreto nuove soluzioni e tecnologie che rendano Milano più sostenibile, vivibile, efficiente - commenta l'assessora al lavoro e sviluppo economico Alessia Cappello -. Grazie ai suoi spazi aperti alla città e alla condivisione, Smart City Lab diventerà un nuovo punto di riferimento per la zona e per Milano". L'affidamento avverrà tramite una gara a cui potranno candidarsi soggetti con competenza ed esperienza pluriennale nel campo delle tecnologie e dell'innovazione per la città intelligente e dei servizi e delle attività a sostegno di startup innovative. (Com)