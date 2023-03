Ucraina: ministro Esteri Kuleba, carenza munizioni è problema numero uno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La carenza di munizioni è “il problema numero uno” per le forze armate ucraine, impegnate a respingere l’invasione russa. È quanto affermato dal ministro degli Esteri dell’Ucraina, Dmytro Kuleba, nel corso di un’intervista che ha rilasciato al quotidiano “Bild”. Secondo il capo della diplomazia di Kiev, la Germania potrebbe “aiutare veramente di più” il suo Paese con la fornitura di proiettili, in particolare per l’artiglieria. (Kiu)