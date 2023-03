Agricoltura: Lollobrigida, cabina di regia a sostegno e tutela filiera agroalimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sostegno alla filiera agroalimentare, coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche, produzione di cibo di qualità e promozione delle produzioni italiane: sono questi gli obiettivi della cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare che sarà istituita al ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf) e che si riunirà, per la prima volta, lunedì 13 marzo al ministero. Lo afferma il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. “Grazie alla sinergia tra Ispettorato centrale repressione frodi, il Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare e i Carabinieri Forestali, il Reparto pesca delle Capitaneria di Porto, gli organi di cui ci avvarremo per effettuare i controlli, e con il supporto professionale della Guardia di Finanza, dell'Agenzia delle Dogane e di Agea, tuteleremo il nostro patrimonio agroalimentare che costituisce un asset strategico della Nazione”, aggiunge il ministro Lollobrigida. “Il comparto agroalimentare, infatti, è una componente fondamentale del nostro Pil. Una voce che in termini di produzione, trasformazione, distribuzione ed export, arriva a cifre impressionanti, meritevoli della massima tutela e tale da richiedere un sistema integrato di controllo. Perché valorizzare la genuinità espressione dei nostri territori, della nostra storia, della cultura e tradizione è un dovere”, conclude. (Rin)