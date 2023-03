Bosnia: ministro Commercio estero, bene la decisione di dazi più bassi per veicoli elettrici e ibridi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Commercio estero e delle relazioni economiche della Bosnia Erzegovina, Stasa Kosarac, ha accolto con favore la decisione del Consiglio dei ministri del governo centrale di approvare la riduzione temporanea delle tariffe doganali per l'importazione di auto elettriche e ibride nuove fino al 31 dicembre di quest’anno. Lo riferisce una nota del ministero del Commercio estero, precisando che l'aliquota doganale sull'importazione di automobili di nuova produzione, che non hanno uno status preferenziale per le merci provenienti da Paesi con i quali la Bosnia ha concluso accordi di libero scambio, sarà ridotta dal 15 al 5 per cento per i veicoli ibridi e dal 5 per cento allo zero per cento per le auto elettriche. Il provvedimento è stato approvato dal Consiglio dei ministri su proposta del ministero guidato da Kosarac, con l'obiettivo di stimolare l'acquisto di veicoli elettrici e ibridi. "L'uso massiccio di veicoli ecologici influirà in modo significativo sulla riduzione dell'inquinamento atmosferico e sulla tutela dell'ambiente, nonché sulla sicurezza del traffico", ha sottolineato Kosarac.(Seb)