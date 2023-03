Lazio: Sindaco Rieti, Rinaldi assessore regionale, decisi ad aprire stagione ripartenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Saluto con estrema soddisfazione la nomina dell'arch. Manuela Rinaldi ad assessore della Regione Lazio ai lavori pubblici e alla ricostruzione post-sisma". Lo scrive in una nota il sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi. Manuela, "cui mi lega una stima profonda, un’amicizia solida e una proficua collaborazione ormai pluriennale al Comune di Rieti, è professionista di indiscusso e riconosciuto valore, di grande esperienza e competenza tecnica, dotata di spiccate capacità umane e relazionali oltre a poter contare su una profonda conoscenza del territorio reatino e della Pubblica Amministrazione. Ringrazio - continua la nota - in maniera sentita il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, per aver mantenuto la promessa di riconoscere alla provincia di Rieti la rappresentanza in Giunta, nonostante il peso demografico inferiore rispetto agli altri territori del Lazio, peraltro con deleghe di grande peso". (segue) (Com)