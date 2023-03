Lazio: Sindaco Rieti, Rinaldi assessore regionale, decisi ad aprire stagione ripartenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche attraverso questo riconoscimento, "prosegue quel percorso di rilancio della Città di Rieti - dice ancora Sinibaldi - che riacquista così centralità e ruolo nel panorama regionale. La scelta di Manuela Rinaldi certifica la volontà del Presidente e della nostra coalizione di assegnare ad un tema delicato come la ricostruzione delle aree colpite dal sisma una personalità di alto profilo tecnico, in grado di rappresentare una garanzia e un punto di riferimento per tutti i Comuni e gli amministratori del cratere. La serietà, il legame con i territori e la capacità di essere in sintonia con gli elettori sono qualità di cui il centrodestra può andare fiero, anche in questa occasione. Un grande ringraziamento al deputato Paolo Trancassini che, anche questa volta, si è fatto garante delle necessità dell'intera provincia di Rieti, assicurando al nostro territorio una presenza importante nella nuova Giunta regionale. Ora - conclude - tutti insieme a lavoro per fare in modo che la Regione Lazio torni ad essere motore di sviluppo per i nostri territori interni e per continuare a dimostrare che il centrodestra è sinonimo di capacità e voglia di fare". (Com)