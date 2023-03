Milano: a bando i 1.143 orologi pubblici della città, concessione per i prossimi 10 anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune procederà con una gara pubblica in un unico lotto, per garantire livelli uniformi del servizio su tutta la città. Il concessionario dovrà versare al Comune un canone minimo annuo di 130mila euro, quale base d'asta soggetta a offerte in rialzo, oltre ad eventuali integrazioni successive legate ad incrementi del servizio, ad esempio l'installazione di nuovi impianti. L'aggiudicazione avverrà in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. "Milano è una città in continua evoluzione, che guarda al futuro – afferma Conte - e investe per offrire nuovi servizi, ma in questo non fa che rinnovare una storia di città all'avanguardia. Si sa che per i milanesi il tempo ha un valore particolare. Forse anche per questo la città è stata tra le prime in Europa ad avere una rete di orologi pubblici che, nel 1929, quando il Comune firmò la prima concessione, erano già cento. Ci piace che anche nell'era digitale i milanesi possano continuare a guardare all'insù per consultare l'ora. Come per tanti altri servizi, la collaborazione fra pubblico e privato è sempre più essenziale". (Com)