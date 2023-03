Pd: Schlein, grazie a militanti, elettori e a sfidanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Grazie. Il primo ringraziamento va a chi si è impegnato tanto per farci svolgere questo esercizio di democrazia, il congresso, le primarie. Agli iscritti, alle volontarie, ai segretari di circolo, perché senza di loro tutto questo non sarebbe stato possibile”. Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, nel corso del suo intervento all’Assemblea nazionale del Pd in corso al Centro congressi "La Nuvola", a Roma. “Un ringraziamento poi – ha proseguito – alla mie sostenitrici e ai miei sostenitori, che hanno fatto tanti sforzi, e a chi è andato a votare”. “Voglio ringraziare – ha sottolineato – alcune persone a cui mi lega stima e affetto, che saranno il collante che ci permetterà di lavorare insieme in questi mesi e in questi anni. Il primo ringraziamento va a Stefano Bonaccini, a Gianni Cuperlo e a Paola De Micheli, perché questa cosa l’abbiamo fatta insieme. E poi voglio ringraziare in modo caloroso Enrico Letta, grazie al cui lavoro il partito ha potuto iniziare un percorso di innovazione e di apertura, che rilanceremo”. (Rin)