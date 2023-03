Pd: Schlein, chi ha scommesso su nostra scomparsa ha perso, siamo più forti di prima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la sconfitta alle elezioni politiche “molti mettevano in dubbio l’esistenza stessa del Partito democratico. E invece hanno perso la loro scommessa a scommettere contro il Pd. Siamo ancora qui, più forti e più uniti, e stiamo arrivando”. Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, nel corso del suo intervento all’Assemblea nazionale del Pd in corso al Centro congressi "La Nuvola", a Roma. “Sarà questa per noi – ha aggiunto – una nuova primavera”. (Rin)