Pd: Schlein, vogliamo essere al fianco dell’Italia che fa più fatica

- “Vogliamo essere al fianco dell’Italia che fa più fatica. Siamo qui per loro, affinché possano rialzare la testa, possano avere gli strumenti di emancipazione, di riscatto, di maggiore giustizia sociale”. Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, nel corso del suo intervento all’Assemblea nazionale del Pd in corso al Centro congressi "La Nuvola", a Roma. “Rimbocchiamoci le maniche per essere parte del cambiamento che vogliamo intorno a noi”, ha aggiunto.(Rin)