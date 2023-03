Lazio: Durigon, squadra coesa, importante presenza Lega in giunta e in aula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' una squadra di governo regionale forte, coesa, competente. Quella presentata oggi dal presidente Rocca è una giunta che permetterà al Lazio di invertire la rotta dopo anni di centrosinistra, politiche insensate a firma Zingaretti. Un in bocca al lupo a tutti i componenti, e congratulazioni a Simona Baldassarre e Pasquale Ciacciarelli, che porteranno il buon governo della Lega alla guida, per la prima volta, del Lazio. Squadra che si completerà domani, durante la prima seduta di Aula alla Pisana con l'indicazione da parte del nostro Partito di Pino Cangemi come vicepresidente vicario dell'Aula. Il Lazio riparte grazie anche alla Lega". Lo dichiara in una nota il senatore della Lega e coordinatore per il Lazio del Partito, Claudio Durigon. (Com)